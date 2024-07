Számíthatnak az új városvezetésre

Tóth-Szántai József, Miskolc megválasztott polgármestere személyes gondolatokkal kezdte beszédét. Említette családja és saját kötődéseit a gyárhoz, a város ipari múltjához. Ő is kiemelte, mennyire fontos, hogy ezeket az értékeket, emlékeket megmentsük.

– Nem tudunk úgy jövőt építeni, hogy nem vagyunk tisztában a múltunkkal, ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, ha ezt nem tudjuk elmondani a gyerekeinknek, unokáinknak – fogalmazott. Megjegyezte, látta annak idején, hogy emberek dolgoznak a most megnyitott emlékparkon szombaton és vasárnap is, csak akkor még nem tudta, hogy mi készül. Most ő is hangsúlyozta, az új városvezetésére is számíthatnak azok, akik valamilyen értéket teremtenek a városban.