A Matyó Népművészeti Egyesület, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesület Szövetsége (NESZ) idén első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal hirdette meg pályázatát népi bútorfestő alkotók számára. Három kategóriában nevezhettek az alkotók. Az első kategóriában a magyar nyelvterületen fellelhető eredeti bútorfestés elemeit felhasználó hagyományos alkotásokkal, a második kategóriában a magyar nyelvterületen templomi kazetták festésének elemeit bemutató munkákkal, míg a harmadik kategóriában a bútorfestés, a templomi kazetták innovatív, újszerű átdolgozásaival lehetett nevezni.

Kiállítás

Forrás: mezokovesd.hu

A pályázatot háromévente szervezik majd meg a jövőben. A beérkezett alkotások közül a legnívósabb darabokból kiállítást rendeztek be, melyet június 29-én nyitottak meg a Rendezvényközpontban – írja a mezokovesd.hu.

Erős gyökerek

A megnyitón elsőként Berecz Lászlóné, a Matyó Népművészeti Egyesület alapítója, tiszteletbeli elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Pap Bernadett, az Egyesület elnöke mondott beszédet, aki köszönetet mondott az alkotóknak, a zsűritagoknak, a támogatóknak, hogy megvalósulhatott ez a tárlat. A szervezet vezetője után Kerékgyártó László, a Mezőkövesdi Járási Hivatal hivatalvezetője méltatta az eseményt, a kezdeményezést.

A magyar nép mélyreható és erős gyökerekkel kapaszkodik a kultúrájába, az örökségébe. Ezért állhatunk ma itt. Ez a gyökérrendszer az egész Kárpát-medencét átszővi. Mi magyarok azért állhatunk itt 1100 évvel a honfoglalás után, mert tudjuk honnan jöttünk, és azt is tudjuk, hogy mivel tartozunk az előttünk járó nemzedékeknek. Sőt, azt is, mivel tartozunk az utánunk jövőknek, hogy ők is tudhassák, amit mi tudunk. Ez szerepel az Alaptörvényünkben is – mondta el a hivatalvezető, aki hozzátette, hogy egy ország jövőjének alakulásához hozzájárul a kultúra is, melynek legnagyobb rétegét a népművészet képezi.

Negyvenkét alkotó

A bevezető, köszöntő gondolatok után Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége elnöke mutatta be a pályázatot és nyitotta meg a kiállítást. Elmondta, hogy 42 alkotó 114 pályamunkája érkezett be az első országos bútorfestőknek szóló felhívásra.