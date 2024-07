Jó hír a képeket, a képzőművészetet, festményeket, grafikákat, rajzokat kedvelőknek, hogy a belvárosi – egy ideje szülési szabadság miatt zárva tartó- MissionArt Galéria újra kinyit a vasárnapi régiségvásárok idejére. Kishonthy Zsolttól, a galéria társtulajdonosától megtudtuk, hogy a budapesti üzlet bőséges készletéből egy roppant változatos, de főleg kortárs kollekciót állítanak majd ki, lehet majd válogatni a gazdag kínálatból. A tulajdonos úgy fogalmazott, nagy előnye ennek a lehető ségnek, hogy itt csakis eredeti, szakértő által elfogadott műveket vásárolhatnak meg, egy bizonyos összeghatár felett pedig szakvélemény is jár a képekhez. Ugyancsak egy sajátos lehetőség, hogy az ajándékba vett műveket a megajándékozott akár vissza is viheti és becserélheti másik tárgyra, ha az nem tetszik neki. A 32 éve ezen a helyen működő, nemzetközi hírű MissionArt Galéria ingyenes kávéval várja a betérőket. A vadászbolt és a Viking sörpáholy között, az Európa térről, vagy a Széchenyi utca 14. szám alól megközelíthető galéria – már most vasárnap is – délelőtt 9 és délután 16 óra között várja az érdeklődőket.

Victor Vasarely szignált szitanyomata is Miskolcra érkezik".

Forrás: MissionArt Galéria