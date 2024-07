Mindenkiben él egy színész

Ferenc szerint a színészethez való affinitást nem lehet átadni, mert mindenkiben ott szunnyad. A színészetre való nyitottság abban is segít, hogy az ember könnyebben boldoguljon az életben.

Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetben, amikor ezt a vénát használni kell. Ez sokszor ösztönösen történik. Abban rejlik a művészet, hogy egy ilyen táborban mindezt tudatossá tegyük. Azokból lesznek a zseniális színészek, akikben megvan a hivatás nem tanulható része.

A tábor célja a színművész szerint egyfajta rutinszerzés abban, hogy a résztvevők élet váratlan helyzeteire jól tudjanak reagálni, mivel ez a kommunikáció alapja. Így a diákok is jobban megérthetik egymást, önmagukat, de még a szüleiket is. Mert úgy kell egymással kapcsolatot teremteni, hogy ezáltal senkiben semmilyen sérülés ne történjék. Mert két nem megfelelő kommunikáció találkozása általában konfliktushelyzetet szül, amit érdemes kerülni. Ennek megelőzése is a tábor része azzal együtt, hogy a metakommunikációjukkal, az arckifejezésükkel, fellépésükkel minél sikeresebbek legyenek az életben.

A fiataloknak vissza kell térni a kommunikáció személyes, közvetlen formájához. Hiszen a a TikTokon nem lehet állásinterjúra menni. Az egyetemi vizsgán is hasonló helyzet: ha valaki nem tudja a másik fél testbeszédjegyeit értelmezni, akkor máris közelebb áll a kudarchoz. A magabiztos fellépés akár egy plusz érdemjegyet is jelenthet a vizsgán. Mert könnyen megállapítható, mikor kalandozik el a másik fél figyelme, mikor keltett fel érdeklődést. E készségek gyakorlásában is segít a színjátszótábor.

-beszélt az öt nap alatt megtanulható ismeretekről Ferenc.