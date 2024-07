Nagy Zoltán, a zenekar és a tábor vezetője a Szerencsi Hírek számára elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt a helyiek javaslatára kezdték el itt tartani a tábort, és azóta megszerették az embereket és a várost is. Az előkészületek minden évben februárban kezdődnek, és a szerencsi Rákóczi-vár atmoszférája különleges értéket képvisel számukra.

Kocz Zsófia és kisfia is részt vett a szerencsi táborban

Forrás: Kocz Zsófia Facebook oldala

Kicsiktől a nagyokig

A tábor programjai minden korosztály számára érdekesek és szórakoztatóak. Az állandó programok között szerepelnek kézműves foglalkozások, tipegő topogó a legkisebbeknek, valamint tánc- és énektanítás a nagyoknak. Emellett minden évben új mesékkel és játékokkal is készülnek. Az idén például a pünkösdi királykisasszony történetét mutatták be, és eljátszották a kőleves meséjét, amely mindig nagy sikert arat.

Rekord számú résztvevő a világ minden tájáról

Az idei táborban 210 fő vett részt, ami rekordot jelent. Körülbelül 170 állandó résztvevő volt, a többiek pár napra csatlakoztak. A tábor az évek során nemzetközi hírnévre is szert tett, hiszen Angliából, Németországból és Erdélyből is érkeztek családok, sőt, Kanada és az Egyesült Államok is képviseltette magát.

A helyiek és a miniszterhelyettes is részt vettek

A szerencsi lakosok számára is szerveztek nyitott programokat, melyeken hat-nyolc helyi család, körülbelül harminc fő vett részt rendszeresen. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott a táborba – idén először kisfiával – és örömmel osztotta meg közösségi oldalán az élményt.

Családi eseménnyé nőtte ki magát

Nagy Zoltán kiemelte a Szerencsi Hírek számára, hogy a Kolompos Tábor közössége nagyon befogadó, mindenki megérti a másik problémáját és örömmel segítenek, ha tudnak. Az évek során a Kolompos tábor igazi családi eseménnyé nőtte ki magát, ahol a hagyományos magyar népzene, játékok és táncok közös élményei kötik össze a résztvevőket, és minden évben új emlékekkel gazdagítják őket.