A miskolci Hibrid Klíma ügyvezetője és tulajdonosa Cziczó Gergely azt tapasztalja, hogy nagyon megnövekedett a kereslet, szinte percenként csörög a telefonja. Ez a nyári időszakra egyébként is jellemző, de most ez a lassan három hete tartó forróság, csak fokozta az igényeket. Egy jó példa erre, mondja a vezető, hogy amikor egy felhevült panellakásban méri fel az igényeket, tizenöt percnél többet nagyon nehéz kibírni.

Az emberek részéről pedig azt tapasztalja, hogy megváltásként nagy-nagy örömmel várják őket, ez is mutatja, hogy mennyire elviselhetetlen sok helyen a meleg.

Időpontot érdemes foglalni

Kérdésünkre elmondta, hogy a hetedik, nyolcadik emeleteken nem ritka hogy tartósan harminc fok fölötti a hőmérséklet. Azt sem tagadja az nagyon jó érzés, mikor az ügyfelek így várják őket, viszont azoknak akik most gondolkodnak klíma telepítésen nagyon nehéz elfogadni azt a tényt, hogy olyan telített a naptárjuk, hogy csak szeptember közepére vagy végére tudnak időpontot adni. Cégük egy komplett szolgáltatást kínál, hiszen klímákat adnak el, azokat be is szerelik és a karbantartást is vállalják.

Az ügyvezető javasolja, hogy érdemes jó előre gondolkozni, az ő mondataival élve „megelőző csapást mérni a nyárra”. Ez azt jelenti, hogy akár már februárban jelezni kell az igényt és akkor időben be lesz szerelve a klíma. Most is érdemes lehet még időpontot foglalni, egyrészt azért mert jövőre is jön nyár, másrészt olyan légkondit szereltetni ami kiegészítő fűtésnek is megfelelő és ha bejön egy-egy fagyosabb este nem csak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmas lesz.

A légkondi mellett a mobil klíma és a ventilátor is dobogós helyezett

A Pepita.hu marketplace és webáruház nyilvánosságra hozott adatai alapján a mobil klímák, ventilátorok, légkondicionálók és a léghűtők voltak július első két forró hetének sztárjai. A “hűtés” termékkategóriában tizenkétszeresnél is nagyobbat nőtt az értékesítés 2023. július első feléhez képest, igaz, maga a kínálat is jelentősen bővült az elmúlt évben.

Dorcsinecz József, a Pepita Group Zrt. vezérigazgatója erről így nyilatkozott:

Kiemelkedik a magasabb kosárértéket jelentő mobil klímák értékesítése, amiből nagyjából az idei június mennyiségének ötszörösére nőtt július első két hetében a kereslet, és ez a hónap végére várhatóan felmegy tízszeres növekedésre.

Értékesítési darabszám alapján pedig a valamivel alacsonyabb kosárértéket jelentő ventilátor uralta a mezőnyt, július első két hetében tavalyi év ugyanezen időszakához képest duplázott a Pepita.hu, ami az idei teljes június tízszerese.