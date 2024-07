„Folyamatosan cserélődnek az emberek Sóstófalván, de a közeli cég miatt egyre többen telepednek le a településen” – mondta a boon.hu-nak Sztrakon Béla polgármester annak kapcsán, hogy a pénzcentrum.hu egy kutatást publikált, amely azt részletezi, hogy habár az ország lakossága csökken, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye települései közül többen is nő a népességszám.

Elnéptelenedés

Az országos átlagot tekintve Magyarország állandó lakossága 0,4 százalékkal csökkent 2023 év elejéhez képest, és 1,53 százalékkal 2020-hoz viszonyítva. A belügyminisztériumi nyilvántartás szerint hazánk állandó lakossága 9 millió 765 ezer fő volt 2024 januárjában. Észak-Magyarország régióban 1 millió 131 ezer állandó lakost tartottak nyilván 2024 januárjában, ez 2023-hoz képest 0,65, 2020-hoz képest 2,87 százalékos a visszaesés. Ez azt jelenti, hogy az országos átlagnál rosszabb a helyzet északkeleten, viszont például a már vizsgált Dél-Dunántúlon még ennél is nagyobb az elnéptelenedés – részletezi a kutatás.

Nem mindenhol

A pénzcentrum kutatása rámutat, hogy a legnépszerűbb települések régiós rangsorában - melyet az állandó lakosok számának százalékos, tehát lakosságarányos növekedése alapján állítottunk fel - egyértelműen a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeiek dominálnak. Az egyéves listában 50-ből 37 borsodi, 7 hevesi és 6 nógrádi, az ötéves összevetésben pedig az 51-ből 35 borsodi, 9 nógrádi és 7 hevesi van.

Letelepednek

Sztrakon Béla, Sóstófalva polgármestere azt is elmondta, hogy a kistelepüléseken jellemzően alacsonyabbak, sőt néha ingyen is vannak telkek, amelyeket olyanok megvásárolnak, akik építkezni szeretnének. „Ebből adódóan a kistelepülések népszerűbbek lehetnek” – hangsúlyozta.

A kutatásban Galvács település is szerepel. Filó Gergő polgármester elmondta, hogy a településen több szlovák nemzetiségű is letelepedett az elmúlt években. „A falusi CSOK miatt is rengeteg a fiatal érdeklődő Galvács iránt” – mondta.