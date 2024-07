Nem lettek kevesebben

Az önkormányzati képviselő szerint az építkezések nem riasztották el a mókusokat és azok a továbbiakban is nagyon jól érzik magukat a ligetben. Élelem szempontjából is el vannak látva, hiszen tölgyfák veszik körül őket. Szép árnyákos területről van szó, így főleg reggel de előfordulhat, hogy nap közben is lehet találkozni velük, rendszeresen négy-öt mókus jön-megy a fák között. Ráadásul, ahogy megyünk be a rendelőbe a váróterembe egy képzőművész alkotásaival is találkozhatunk: kis mókusszobrokkal.