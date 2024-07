Hagyományosan július közepén, immár kilencedik alkalommal rendezik meg a Miskolci Termelői Napot az Erzsébet téren.

Július 21-én vasárnap reggel kilenc és délután egy óra között a szervezők várják az érdeklődőket az Erzsébet téren, ahol beszerezhetik kedvenc kézműves portékájukat, és a minőségi bio élelmiszereket. De ez a nap nem csak a bevásárlásról kell hogy szóljon, hiszen tartalmas délelőttöt tölthetnek itt a miskolciak és a távolabbról érkezők is, a család apraját-nagyját programokkal várják. A kilencedik éve töretlen népszerűségnek örvendő közösségi program egyik vonzereje épp a személyességében van: jó hangulatú találkozási lehetőség a miskolciak számára, és a portékáikat büszkén kínáló termelők és vásárlók között. A szervezők minden évben apró meglepetéssel készülnek erre a jeles napra, most sem lesz ez másképp. A születésnapi termelői napon 10 órától Ács Gyula népzenész hangszerbemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők egy órában, és arcfestés is lesz ezen a délelőttön.