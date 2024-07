Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a nagy meleg miatt a talaj ilyenkor annyira felforrósodik és a környezet is amiben ezek az állatok élnek, hogy próbálnak behúzódni enyhet adó helyekre, ahol vissza tudják hűteni a testüket. Ez a jelenség nem csak a Szinva parton vehető észre, hanem a bányatavaknál is. Nagyon sok siklót és vízi emlőst lehet ilyenkor látni, akik sokkal intenzívebben mozognak, ezáltal jobban észrevehetők az emberek számára.

A Mályi-tónál de a Balatonnál is ugyanez tapasztalható, bár ezek a tavak jobban felmelegszenek a nyári forróságban, mint a folyó vizek, jelenleg a Mályi-tó például huszonkilenc fokos. A hegyekből eredő források, patakok vize azonban a legnagyobb melegben is hűsítő marad, ezt használják ki a siklók is.

A tojásrakás időszaka is most van

Nyiszter Józsefet is megkérdeztük a témában, aki bevallása szerint a „hüllők szerelmese”. A hüllők ismerője otthoni környezetben tartja ezeket az állatokat, Mályiban saját hüllőháza van. Érdekességképpen elmondta, hogy a Szinva mederben ilyenkor rengeteg sikló van és nemcsak fürdőznek, hanem tojásokat is raknak a nőstény egyedek. A nedves és napos területeket szeretik és tucatokban rakják le a lágy héjú tojásokat.