Lakossági fórumra érkeztek az emberek a napokban az ózdi városháza nagy tanácstermébe - írja az ozd.hu. Az ITS, azaz az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának tájékoztatóját tartották.

Érdeklődők az ózdi fórumon

Forrás: ozd.hu

Idén több olyan Európai Uniós projekt van folyamatban, amelyek esetében igazolni kell, hogy illeszkedik az ITS-hez. Ilyen például a Komplex turizmusfejlesztés Ózdon, amelyen belül többek között a gépszobrokat újították fel és helyezték ki a nagyközönség elé, de a múzeumban is nagy változásokat eszközölnek. Szintén igazodnia kell a közelmúltban látványos szakaszába érkezett Zöld Sziget Ózdon elnevezésű projektnek is ehhez a dokumentumhoz. Az említett két esetben volt lehetőség az ITS felülvizsgálatára.

Frissítették az elképzeléseket

„Most új helyzetelemzés nem készül. A már meglévő, régebbi helyzetelemzésre támaszkodva frissítettük fel a legutóbb 2016-ban felülvizsgált ITS-ünket. Nyilván beleemeltük azokat a projekteket, azokat a fejlesztéseket, amik az elmúlt nyolc évben, 2016 óta megvalósultak. Beletettük azokat a projekteket is, amik éppen most futnak. Meghatároztuk azokat a fejlesztési irányokat, a lehívható források segítségével, amilyen irányba a városnak célszerű elmennie” - mondta Szaka Attila, köznevelési, művelődési és projekt ügyintéző-

A dokumentumot az államigazgatási szervek és egyéb partnerek is véleményezik, de a lakossági egyeztetést is emiatt tartották, valamint a képviselő testület bizottságai is megtárgyalják majd. Az állami főépítésznek is le kell ellneőriznie a teljes eljárásrendet, hogy minden szabálynak megfelelően készült-e el az ITS felülvizsgálata.

Öt évre terveznek

„Benne vannak azok a tervek, szándékok, amit a város közgyűlése, a városi képviselő testület a következő öt éves ciklusban megvalósítani kíván” - mondta Bernáth Mihály, városi főépítész.

A dokumentum közel százötven oldal. Nagy hangsúlyt fektettek a versenyképességre, a zöld változások bevezetésére és a turizmusra.

„Ezek középtávú tervek. Tehát az előző dokumentum gyakorlatilag lejárt vagy annak a feladatai teljesültek és most egy új feladatsort kellett, vagy kell kijelölni, amelynek az oka egyrészt az, hogy azok elkészültek, másrészt pedig, hogy időközben megjelentek magasabb rendű jogszabályok, megjelentek az Európai Uniónak irányelvei, ami mentén a további fejlesztéseket végezni kell.” - nyilatkozta Bernáth Mihály.