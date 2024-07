Két hete Hernádkakon robbant le a Kesznyéten felé menő busz. Múlt hét szerdán reggel munkaidő kezdete előtt a Hernádnémetibe nyolc órakor érkező busz el sem tudott indulni, majd a helyettesítő járat Hernádkakon lerobbant

– mondta el olvasónk portálunknak felháborodva.

Portálunk megkereste a Volánt, hogy van-e különleges oka a késéseknek, illetve milyen a buszok általános állapota.

Egyedi eset volt, hogy a mentesítő járat is lerobbant

A július 24-én Hernádnémetiben érintett jármű váratlan műszaki meghibásodása után forgalomátszervezéssel próbáltuk elkerülni a járatkimaradást és ha késve is, de elszállítani az utasokat. Sajnálatos módon a mentesítő autóbusznál is meghibásodás lépett fel

– ismertette a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

A dugók nehezítik a buszok menetrendjének betartását

A járatok késésével kapcsolatban azt az információt adták, hogy a reggeli csúcsidőszakban a menetrend betartását a magas közúti forgalom is rendszeresen megnehezíti, amely Miskolc be- és kivezető szakaszain egyaránt megfigyelhető minden nap. A magas járatsűrűség miatt egy járat késése hatással van az adott jármű következő járataira is, további késéseket okozva.

Folyamatosan fejlesztik a járműparkot

Társaságunk a 2018-ban indult jármű-fiatalítási programja keretében országszerte két és félezer, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 111 új autóbuszt állított forgalomba. A fejlesztés tovább folytatódik. Célunk, hogy minél több vármegyében megújuljon a járműállomány, és a buszok átlagéletkora 10 év alá, illetve középtávon 8 évre csökkenjen.