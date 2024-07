Hétfő dél körül a Mályi-tó partján állva kétségünk nem férhet hozzá, hogy megérkezett a kánikula. A parton tűző nap és közel 35 fok, ez a kellemes hőfokú vízben fürdőzőket azonban cseppet sem zavarja.

Tamás unokaöccseivel látogatott el a tóra. A hét és kilenc éves kisfiúk láthatóan nagyon élvezik a strandolást. Miskolcon laknak, és mivel hőség van, leugrottak kicsit Mályiba a tóra. A kisfiúknak nyári szünete van, és ilyenkor pár napot a nagybácsi vigyáz rájuk. Megpróbálnak olyan közös programokat szervezni, amelyeket a srácok szeretnének. Ilyen hőségben egyértelmű volt, hogy egy fürdőzés a legjobb választás: élvezik a vizet, úszkálnak, vízipisztolyoznak. Mindkét fiú tud úszni, mivel azonban a tó hirtelen mélyül, fokozottan figyelni kell, hogy ne legyen probléma.

Szendrei Bereniké és Csutorás Ádám pár méterrel odébb élvezik a strandolás örömeit. A víz nagyon kellemes és meleg, ezért különösen jól érzik magukat. Ádám egyhetes szabadságát tölti, Bereniké ebben az évben érettségizett, és most élvezi a sok szabadidőt. Ádám évek óta jár a tóra ismerősökkel, és számára nagyon bevált ez a hely, ezért úgy döntött, hogy menyasszonyának is megmutatja. Úszni egyelőre csak ő tud, de azon vannak, hogy a lány is megtanuljon.