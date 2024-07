Hőszigetek alakulnak ki

A hőhullám oka egy stabil anticiklon, amely megakadályozza a hidegfrontok és az enyhülést hozó esőzések bejutását a térségbe. Az ilyen időjárási jelenségek különösen megterhelőek a nagyvárosi környezetben, ahol az aszfalt- és a betonfelületek jelentős mértékben hozzájárulnak a hőszigetek kialakulásához. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség különösen veszélyes lehet az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegségekkel küzdőkre. Mindenkit arra kérnek, hogy fokozottan figyeljenek a megfelelő hidratálásra és kerüljék a közvetlen napsugárzást.

Megterhelő

A városlakók és turisták számára is egyre nehezebben elviselhető a perzselő hőség, amely nemcsak a közérzetet rontja, de komoly egészségügyi kockázatokat is rejt. A miskolci lakosok különböző módokon próbálják enyhíteni a forróságot. Sokan a nyilvános szökőkutak és a városi parkok árnyas részein keresnek menedéket. A boltokban megnövekedett kereslet mutatkozik a ventilátorok és a légkondicionálók iránt. Több olyan üzlet is van, ahol egyszerűen nem kapni semmilyen hőérzetjavító eszközt.