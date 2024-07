A rubin-, vas-, gyémánt- és aranyokleveleket ad át és évfolyamtalálkozót rendez a Gépészmérnöki és Informatikai Kar – olvasható a Miskolci Egyetem honlapján. Azt is írják: a jubileumi diplomaátadó ünnepség élőben, online nyomon követhető a Miskolci Egyetem YouTube-csatornáján is. Arról is írnak, hogy az esemény a Campus díszaulájában lesz. A Miskolci Egyetem is, hasonlóan más magyar egyetemekhez, különböző jubileumi okleveleket adományoz azoknak a hallgatóknak és oktatóknak, akik meghatározott évfordulókon végeztek az egyetemen. Ezek az oklevelek az egyetem iránti tisztelet és elismerés jelképei. A különböző színek és megnevezések a végzés óta eltelt idő hosszát jelzik. Ezek az oklevelek nemcsak az egyén elismerését, hanem az egyetem történelmének és hagyományainak tiszteletét is kifejezik.