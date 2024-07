Korábban egy gyermeknapot rendezett Mokrai Mihály önkormányzati képviselő Miskolcon, ahol a választókörzetében lakó mintegy hatszáz gyermeknek kedveskedett egy-egy játékkal. Azt is elmondta, hogy 600 gyermek lakik a választókörzetében, így 600 darab játékot vásárolt korábban mindenkinek a politikus.

Mivel minden gyermeknek vettem ajándékot, de csak 180-an vették át, így a megmaradt játékokat a Belvárosi Óvodának és a Dobó Katica Bölcsőde gyermekeinek ajándékoztam

– mondta.

Azt is elárulta, hogy a gyermeknapon, és most is a bölcsődei és óvodai dolgozók választották ki a gyermekeknek a játékokat és ők is adták át számukra azokat.