Halász Norbert, a nyékládházi A Plázs üzemeltetője kérdésünkre elmondta, hogy nagy erővel készülnek a hétvégi nyitásra: kutyabarát fürdőhelyet nyitnak. Egy körbekerített 23 ezer négyzetméternyi terület várja a majd a kutyusokat és a gazdikat. Itt a kis kedvencek nyugodtan rohangálhatnak, és több helyen le tudnak menni a tóhoz. Két feltétellel engedik be a házi kedvenccel érkezőket, legyen aktuális oltási igazolásuk, illetve legyen piszokgyűjtő zacskó, ezeket a beléptetésnél szigorúan ellenőrzik.

Elsősorban kutyásokat várnak

A vezető nem tagadja, hogy szívesen fogadják azokat is, akik kutya nélkül érkeznek, de nyilván tisztában kell lenniük azzal, hogy mivel járhat, ha ezt a strandot választják.

Ők személy szerint elsősorban a gazdiknak szeretnének kedvezni, ezért a kutyabarát szolgáltatási palettát a jövőben még szélesebbre tárják majd. Terveznek kutyapanziót létrehozni, kialakítanak lakókocsis sátras övezetet.

Az idei évben először már akár hűsítő „kutyafagyival” is meglephetik a gazdik kedvenceiket. Augusztus második felében és szeptemberben pedig programokkal várják majd a plázsra látogatókat.

Halász Norbert érdeklődésünkre elmondta, hogy egy kutyabarát strand esetében is meg kell felelni ugyanazoknak a kritériumoknak, mint egy természetes strandfürdő esetében. Ezért minden hónapban vízmintát vesznek a tóból, és ez hivatalosan is kifüggesztik, illetve minden nyitás előtt búvárok átnézik a tavat, úgynevezett fenékmeder vizsgálat keretein belül.

Ez azért is fontos, mert lehet benne horog, összetört üveg, egyéb törmelékek, amelyek az emberi életet is veszélyeztethetik, de a kutyákét ugyanúgy. Az önkormányzattal is jó az együttműködés, támogatják azt az elképzelést, hogy a kutyások legyenek a célcsoport.

A régióban egyébként a Tisza-tavi Mancsos Pancsoló volt az első kutyabarát strand, amely 2019-ben nyitotta meg a kapuit az állatbarát Tiszafüredi Önkormányzat fenntartásában.