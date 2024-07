A KalandÓzd elnevezésű Erzsébet-táborosok töltötték meg az Ózdi Rendőrkapitányság előadótermét. Kiss Tamás hivatalvezető a nyár veszélyeiről, a közösségi média helyes használatáról beszélt, valamint arról is szó esett, hogyan vigyázzanak magukra a szünidő alatt.

Kalandtábor

„Az Ózdi Rendőrkapitányságra látogattak a 2024-es kalandtábor résztvevői. A programon a kisiskolásoktól egészen a felső tagozatos diákokig részt vesznek gyerekek.

Az egyik állomás kapcsán felkértek engem, hogy az Ózdi Rendőrkapitányságon szemléltessem a különböző kényszerítő eszközöket, és felhívjam a nyár veszélyeire a figyelmet, illetve az Ózdi Rendőrkapitányság mindennapjaiba kapnak betekintést. A járőr felszereléseket, a járőrök feladatait, illetve a járőrgépjárművet fogják megtekinteni

- mondta Kiss Tamás, az Ózdi Rendőrkapitányság hivatalvezetője az ozd.hu-nak.

Strandolás biztonságban

Az ismeretterjesztő oktatást kíváncsian figyelték a gyerekek, mindenhez volt hozzáfűzni valójuk. Szó volt többek között arról is, hogy hogyan tudunk biztonságosan fürdőzni, valamit arról, hogy kinek ne nyissanak ajtót. Sok intő jelre felhívták a figyelmüket. Beszélgettek az online csalásról, és a közösségi média árnyoldalairól. A csapatban többen is voltak, akik megfelelően használják ezeket a platformokat.

Az internetről

Nekem is van Facebookom, tudom, hogy nem lehetne. Nem is szoktam használni, csak a Messenger-t, ezen írok a barátaimnak meg az osztálytársaimnak, hogy mi volt a lecke

- nyilatkozta Kucs Vivien.

A rendőri munkához tartozó felszereléseket is megtekinthették az iskolások. A taktikai öltözékek mellett a fegyvereket, sisakokat és a bilincseket is közelebbről szemügyre vehették. A bátrabbak a mellénybe is belebújtak.

„Nekem az a nagy ruha és a pajzs tetszett” - emelte ki Harkó Hanna.