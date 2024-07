A Mezőkövesd Város Napja keretében rendezett fellépésen a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő rockzenekar lépett színpadra. Lábas Viki, a Margaret Island alapító énekese elmondta, hogy mire a legbüszkébb az elmúlt egy évtizeddel kapcsolatban.

Lábas Viki énekelt

Forrás: mezokovesd.hu

Én nagyon örülök annak, hogy a csapatot így össze tudtuk tartani, a Covid-ot túléltük és ugyanolyan elánnal dolgozunk, mint az elején. Már most is azon gondolkoztunk, hogy új dalokat kellene írni, pedig még csak most jött ki az új lemezünk. Vannak terveink és különleges koncert ötleteink, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat nekünk még a nyár – nyilatkozta a mezokovesd.hu-nak Lábas Viki, aki kiemelte, nagyon büszke arra is, hogy 10 év után felléphetnek a Sziget Fesztiválon, a nagy színpadon augusztus 7-én.

Jubileumi esztendő

Füstös Bálint, a zenekar gitárosa elmondta, hogy mivel készültek, illetve készülnek a jubileumi évben.

Két este is koncerteztünk a Szigligeti várban július 5-én és 6-án, ami minden évben kiemelt eseménye a nyarunknak. Azt találtuk ki, hogy az első nap az első öt évünkből, a második nap pedig az elmúlt öt évünkből játszunk. A koncertekre történő felkészülés nagyon sok emléket előhozott a korai időszakból, így elképzelhető, hogy a nyár folyamán játszunk majd még a korai dalokból is. A szülinapi koncertünk szeptember 12-én lesz a Budapest Parkban, amire sok vendéggel készülünk, például velünk lesznek a Szegedi Kortárs Balett táncosai is egy-két dalban – hangsúlyozta a zenekar alapító gitárosa. Hozzátette, hogy július 27-én lesz egy Margaret Island Nap Fonyódon, melynek a programját a zenekar tagjai állították össze és a nap végén egy akusztikus koncertet adnak majd elő.

Pörgős nyárra készültek

Arról, hogy mivel készültek a mezőkövesdi koncertre, Törőcsik Kristóf, az együttes basszusgitárosa beszélt a fellépés előtt.

– Alapvetően egy pörgős hangulatú nyári műsorral készültünk, amit kb. másfél órába sűrítünk. Az első lemez dalaitól kezdve a legújabb lemez anyagán keresztül sok mindent el fogunk játszani, úgyhogy reméljük, hogy a mezőkövesdi közönségnek is tetszeni fog – mondta az alapító basszusgitáros.