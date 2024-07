Az elmúlt években az Ifjúsági parkban több fejlesztést tapasztalhattunk a szabadidő hasznos eltöltése érdekében Tiszaújvárosban. A rekortán futópálya, a streetball pálya, a szabadtéri kondiparkok, a pumpapálya kialakításával bővült a sportolási lehetőség, és kertészetileg is megújult a park. Az újabb fejlesztési cél a kosárlabdapálya mellett található futballpálya mai kornak megfelelő felújítása, rekonstrukciója speciális műanyag borítással, palánkkal, hálóval ellátva.

A Mol is partner

Az előzetes egyeztetések alapján a Mol Petrolkémia Zrt. továbbra is partner az Ifjúsági park korszerűsítésében. A „Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány a közelmúltban is támogatta a park területén megvalósult fejlesztéseket. A képviselő-testület most az Ifjúsági park további fejlesztésére, a futballpálya korszerűsítésére a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 30 millió forint felhalmozási célú támogatást nyújtott. Ugyanakkor a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét felkérte, hogy a korszerűsítés minél színvonalasabb megvalósítása érdekében pályázzon a „Tiszaújváros jövőjéért" Alapítványhoz. Pálya után pálya.

Már az adventre készülnek

Az „Adventi hangolódás" rendezvénysorozat egyik slágere volt az elmúlt két évben a korcsolyapálya. Ami sokaknak szerzett örömöt, de kritika is érte bőven. Ugyanis plasztik korcsolyapályát bérelt az önkormányzat, amely a hozzáértő használók szerint alkalmatlan volt igazi korcsolyázásra. Most szintet lép az önkormányzat, egy „igazi", tetővel ellátott műjégpálya bérléséről született határozat, amely advent első hetétől 50 napon át üzemel majd. A jégpálya bérléséhez és fenntartásához 25 millió forintot szavaztak meg a képviselők.