A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete is részt vett szerdán a KálvinKolor projektben Miskolcon. Kis Alicia, a vöröskereszt munkatársa elmondta, hogy a szerdai festésen szervezetük munkatársaival, önkénteseivel és fiatal grafikusok közreműködésével egy 76 négyzetméteres városi aszfaltfelületet varázsoltak szebbé a Dayka-átkötés területén.

A Vöröskereszt tevékenységét festették az aszfaltra

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A művészi alkotás vázlata már korábban elkészült és a festmény egyedi részletei is megtekinthetők lettek. A grafika tervezésekor arra törekedtek, hogy a Vöröskereszt tevékenységeit újszerűen és interaktív módon mutassák be. QR-kód elhelyezésével a járókelők egy közösségi felületre juthatnak, ahol lehetőségük nyílik képeket és élményeket is megosztani az alkotásról.

Létrehozzák az ifjúsági teret

Mint ismeretes, a fiatalok kérték, ezért hamarosan véglegesen elkészül Miskolc új helyszíne, a KálvinKolor. A miskolci közönség bevonásával egyedi arculatot kaphat a több mint 250 négyzetméternyi, már nem használt útfelület, ugyanis az a Dayka-átkötéshez kapcsolódó átalakítások eredményeként funkcióját veszítette. Az útszakasz, ami korábban a Zenepalota irányába vezette el a forgalmat, így most üresen áll. A miskolciak részéről, kiváltképp a város ifjúsága irányából több alkalommal merült fel az igény egy, a fiatalokat célzó közösségi tér kialakítására. A Miskolci Részvételi Költségvetésbe többször nyújtották be az elképzelést, amelyek azonban nem kaptak kellő mennyiségű szavazatot a megvalósuláshoz. Miskolc város vezetése erre az igényre reagálva döntött úgy, hogy az említett útszakaszon fiatalos stílusú közösségi teret alakít ki: művészeti iskolások festik le a több mint 250 négyzetméternyi, használaton kívüli útfelületet, később pedig egyedi tervezésű utcabútorokkal egészül ki a rész, így a Városház tér a virágóra és környéke után újabb közösségi területtel egészül ki.