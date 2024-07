Ezt az egyik Miskolcon található technikai cikkeket forgalmazó áruház is megerősítette. Portálunk megkeresésére, hogy ha szeretnénk kaphatunk-e még hűtést szolgáló termékeket a válaszukban kitértek az extrém kereslet nehézségéire de azért némileg megnyugtató választ is adtak.

A hirtelen beköszöntött hőség miatti kereslet igazán kiugró: a tavalyi évhez képest nagyjából háromszoros mennyiségű ventilátort/mobil klímát/léghűtőt kerestek a vásárlók ebben az időszakban. Folyamatosan dolgozunk a készletek feltöltésén és a régi/új beszállítók bevonásán, azonban a jelenlegi extrém kereslet miatt nem tudjuk garantálni, hogy minden nagyobb áruházunkban megfelelő mennyiségű ventilátor áll rendelkezésre. Több alternatív beszállítót is megkerestünk és belátható időn belül érkeznek is plusz szállítmányok. Az új szállítmányok érkezése a beszállító partnereinktől is függ, hiszen egész Európában hasonló a helyzet.

- írta megkeresésünkre a MediaMarkt.

A medence is lehet megoldás

Szerencsére a hőség enyhítésén a csobbanás is segíthet, családi házas környezetben érdemes elgondolkodni egy medence beszerzésén vagy akár építtetésén. Papp Péter a Fair Manufaktúra Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, a medence lehetőségét érdemes jó előre megfontolni. Az ő cégük elsősorban építik ezeket, így a szerződéskötés a gépészeti terv elkészítése és a kivitelezés között több hónap is eltelhet. Ez azt jelenti, ha valaki kitalálja, hogy legyen saját nagyobb volumenű, felső kategóriás medencéje, akkor bizony várólistára kerül. A vezető viszont tud megoldást arra is ha gyorsan kell lépni, mert ilyenkor ők az úgynevezett úszó jakuzzit javasolják, amelyek két-három éve vannak a piacon. Ezek a szerkezetek szinte mindent tudnak, ami az aktív pihenéshez szükséges és nem csak nyárra, hanem négy évszakra tervezték őket. Egy kisebb úszómedencéhez hasonlatosak, mivel van bennük egy ellenáramlat, így tudunk benne sportolni és a jakuzzi összes élményelemét is tartalmazza: két ülőpadot, masszírozót, befúvót, világítást, hang – és fénytechnikát. Ezt a medencefaját, ha van raktáron egy pár hét alatt üzembe tudják helyezni.