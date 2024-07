Nincs lehetetlen és érdemes küzdeni. Ez a két tanulsága van az 1967-ben felépített, és most felújított hollóházi Szent László római katolikus templom példájának – közölte az épület hivatalos átadási ünnepségén Soltész Miklós, a Miniszterelnökség nemzetiségi és egyházügyi államtitkára csütörtökön. Emlékeztetett rá, hogy a településen a kommunizmus idején, az 1950-es években a porcelángyár bővítése miatt lerombolták a régi barokk templomot, a hollóháziak azonban addig küzdöttek, míg nem kaptak egy újat helyette. Az államtitkár hangsúlyozta: a templom mindezeken túl arra is példa, hogy a kommunizmus évtizedei alatt is tudtak szépet és maradandót építeni. Ezt az is igazolja, hogy a hollóházi templom még nincs hatvan éves, de 2012 óta műemlék épületnek számít – mondta. A felújításnak köszönhetően tovább él a templomba járó keresztény közösség is. Magyarországon ez fontos szempont, nem úgy, mint Nyugat-Európában, ahol komoly erők dolgoznak a keresztény gyökerek felszaggatásán – hangsúlyozta Soltész Miklós.

Megőrzött arculat

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: a Csaba László tervei alapján megépült templom ikonikus műemlék, hiszen új irányt adott a huszadik századi templomépítészetnek. Éppen ezért a hitélet kiszolgálásán túl komoly idegenforgalmi értéke is van, hiszen a Hollóházára érkező turisták általában felkeresik a különleges épületegyüttest is. Így azok is kapcsolatba kerülnek a keresztény kultúrával, akik egyébként nem tartják magukat istenhívőnek – közölte a honatya. Megemlítette azt is, hogy hazánkban a keresztény identitás felvállalása nem kérdés, hanem irány. A képviselő kiemelte: az elmúlt évek során választókerületében összesen 61 templom újult meg. A rendezvényen többen elismerősen szóltak a felújítás tervezőinek, vagyis Tóth Lászlónak és Gál Károlynak a munkájáról, akiknek úgy sikerült a modern kor elvárásainak megfelelően alakítani az épület régi és új funkcióit, hogy az eredeti arculat nem változott.

Kormányzati támogatásból újult meg

Füzériné Odrobina Gabriella, a település polgármestere kérdésünkre elmondta: a település lakóinak mintegy nyolcvan százaléka római katolikus, így nagy szükségük van hitéleti szempontból a templomra. Ezen kívül idén már a Múzeumok éjszakája elnevezésű országos programsorozathoz csatlakozva is megnyitották a templomot. Mindezeken túl más, a helyszínhez illó rendezvény lebonyolítására igénybe veszik az épületet. A beruházásról szólva kifejtette: 130 millió forintos kormányzati támogatás segítségével újult meg a templom, amelyre a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat pályázott. A grémiummal nagyon jó az önkormányzat kapcsolata – húzta alá a polgármester. Hozzáfűzte: a rendelkezésre álló összegből kicserélték az elavult nyílászárókat, felújították a hangosítást, a világítást, megoldották a villámvédelmet, és komplett külső-belső festést kapott a templom.