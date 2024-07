A nyári időszak a vállalkozói szféra számára kihívásokkal teli, főként az egyéni vállalkozók számára, akik sok esetben nem tudnak elszakadni hosszabb időre a vállalkozásuktól. A megkérdezettek válaszai alapján a megoldás nem lehetetlen, azonban tervezést igényel. Olyan is akadt a megkérdezettek között, aki hosszú évek óta nem jutott el nyaralni.

Alkalmazottal nem mindig pótolható a kiesés

2017-ben voltam utoljára nyaralni

– válaszolta kérdésünkre Kiss Judit, a Wellfit fogyasztó és alakformáló központ tulajdonosa. Részletezte, hogy nyár folyamán – családi események, nyaralások miatt – még azok a vendégek is gyakrabban érkeznek edzésre vagy alakformálásra a szalonba, akik más időszakban csak fenntartó kezelésekre járnak hetente egy vagy két alkalommal.

Egy esküvőre, egy nyaralásra mindenki a legjobb formáját szeretné hozni, a vendégeim igényei pedig felülírják a saját igényeimet. Az edzéseket én tartom, az alakformáló gépeink használata is speciális tudást igényel, így nincs alkalmazott. A lányommal közösen foglalkozunk a vendégeinkkel, akik igénylik és értékelik ezt a családias hangulatot

– válaszolta arra a kérdésre, hogy miért nem szeretné alkalmazott segítségét igénybe venni a pihenése érdekében.

A vállalkozói lét sok lemondással jár

Háromnapos nyaralást tudok megoldani, de úgy, hogy abba a hétvége is bele kell, hogy essen – mondta el Asztalos László, aki Zilizen a Különleges Élelmiszer Vegyesbolt tulajdonosa. Hogy miért is különleges a bolt? Egy négyszáz fős faluban működik élelmiszerboltként, háztartási üzletként, csomagpontként, barkácsboltként. Elmondása szerint komoly szervezést igényel, hogy mindenki pihenését meg tudják oldani. Bár családias a hangulat, a két kisgyerekes alkalmazott nem tudja megoldani a napi 12 órás nyitvatartását az üzletnek. Ezen túl az áruk egy részének beszerzését is ő végzi.

Elég sok lemondással jár egy ilyen jellegű vállalkozás. Arról nem is beszélve, hogy ha egy hétre bezárnék vagy rövidített nyitvatartással működne a bolt, sok lenne a selejt áru, hiszen bizonyos termékek minőségmegőrzési ideje rövid

– sorolta László a további okait annak, hogy miért nem engedheti meg egyéni vállalkozóként, hogy néhány napnál hosszabb ideig pihenjen.