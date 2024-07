A 61 éves Kovács György a 2000-es évek elején egy amerikai jégkrémüzemben dolgozott. Közben valósággal beleszeretett a nem hagyományos Coca-Colás üvegekbe, és imádja a különleges ízesítésű kólákat.

Kovács György. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Amerikában kezdődött a nagy „kólamánia”

Magyarországon abban az időben a világhírű kóla csak 1 literes és 0,25-ös kiszerelésben jelent meg a boltok polcain.

„Az eredeti amerikai kóláknak teljesen más volt az alakja. Ott hosszúkás kialakítású, nyújtott kólásüveget készítettek, míg hazánkban karcsúsított üvegből ittuk a kólát akkoriban, ami leginkább egy csinos hölgy alakjára emlékeztetett”- beszélt „nemzetközi kólatapasztalatiról” Kovács György. Kezdetben csak négy kólásüveget hozott haza a lehetőségek országából.

Visszatérve Magyarországra a Szemere Bertalan Szakközépiskolában büfésként dolgozott, rengeteg kólásüveg fordult meg a kezei között. Felfigyelt arra, hogy a kólásüvegek jelentős része meglehetősen régi benyomást keltett, kopott volt. Ezeket is a kezdetleges gyűjteményéhez illesztette, amely évről évre rendületlenül gyarapodott. Mert közben nemcsak kólás üvegekkel bővült a felhalmozott mennyiség, hanem olyan kólás naptárakkal és bögrékkel, amelyek kaphatóak és elérhetőek voltak. A rokonok és barátok értesültek Kovács György gyűjtőszenvedélyéről, és kiegészítették a növekvő kollekciót.

Japánban létezik fehér clear kóla, a kanadaiak juharsziruposan szeretik

A férfi egy kóla gyűjtőcsoport tagja lett. Innentől még jobban beindult a folyamat, és rengeteg mindent vásárolt a csoporttagoktól, csereberéltek is egymás között.

Különleges gyűjtemény. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A változatosság gyönyörködtet, és ez a kólára is igaz! Mert Kovács György szerint számos olyan változatban vannak kólák, amikről Magyarországon nem is tudjuk:

„Létezik kanadai juharszirupos ízesítésű kóla, Japánban pedig teljesen fehér színű clear kólát forgalmaznak. Náluk jól ismert a Coca-Cola Plus, egy étkezést segítő kólafajta is. A Felkelő Nap Országában, Japánban, valamint Romániában népszerű a barackos ízesítésű kóla. Ugyancsak a románoknál felkapott a szedres ízű kóla, náluk ugyanis sok olyan kólás íz jelenik meg a boltokban, amit nálunk sosem vezettek be. Imádom az ilyen különleges ízesítésű kólákat, nálam otthon összesen 16 van készleten, így a japán clear colából is. Amiből nincs, az valószínűleg azért van, mert már megittam”- avatott be minket a kóla különleges ízeibe Kovács György.