Kulturális missziók sora

Az eseményen beszédet mondott dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, aki elmondta: az együttes és a város sorsa összefonódik: a magyar kultúrát Norvégiában vagy az Egyesült Államokban képviselő bodrogosok szerepe éppúgy elvitathatatlan, amint azoknak a vendégszerepléseknek a jelentősége, amelyek élővé tették a testvérvárosi kapcsolatokat a lengyelországi Krosnoban és Jasloban, a törökországi Rodostóban és a németországi Eisenachban.

A honatya emlékeztetett rá, hogy A Művelődés Háza színházterme ad otthont a jubileumi rendezvénynek abban az épületben, amelyet alkotója, Makovecz Imre annak ismeretében tervezett, hogy ez az épület a Bodrog Néptáncegyüttes otthona is lesz egyben. Az épület épp annyira hozzátartozik a Bodrog Néptáncegyüttes történetéhez, mint az együttesvezetők, vagy a táncosok – közölte.

Hozzáfűzte: a néptáncnak, ha lehet, ma még nagyobb jelentősége van a közösségben az eddigieknél. Egyik legősibb kifejezési formánk ugyanis az érzelmi nevelés tekintetében nagy segítséget ad. Az érzelmek, indulatok megélésének, kifejezésének és megszelídítésének eszköze és nyelve újra a kommunikáció egyik eszköze is lehet egy olyan korban, amikor az érzelmek, gondolatok kifejezése egyre többek számára nehezedik el jó minta hiányában.

Nagy volt az érdeklődés

Darmos István a Bodrog Néptáncegyüttes vezetője lapunknak elmondta: a szervezés kezdetétől óriási volt az érdeklődés az esemény iránt, már az első napokban több mint hetven régi táncos jelentkezett.

Ennek eredményeként a gálán a táncosok több generációja lépett újra színpadra, a jelenlegiekkel együtt összesen körülbelül száznegyvenen.

A rendezvény keretében megemlékeztek az egykori vezetőkről, akik közül személyesen egyedül Ignáth Jánost tudták köszönteni, de felidézték a már eltávozott táncosok emlékét is. Az alapító csoportból ketten vettek részt az eseményen, egy testvérpár: Tamás Erzsébet és Labancz Jánosné Tamás Irén. Tamás Erzsébet a fináléban még táncolt is egy csárdást Sajószegi Gáborral, A Művelődés Háza igazgatójával, aki szintén régi bodrogos. Darmos István azt is elmondta: jelenleg mintegy 30 tagú a néptáncegyüttes, az utánpótlás bázist pedig főként a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanulói adják.