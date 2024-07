Kevesebb a halálos baleset

Megkérdeztük Pataki Rolandot, hogy mi változott az elmúlt években, évtizedekben a közlekedési balesetek szempontjából.

A járműpark jelentős fejlődésen ment keresztül, aminek köszönhetően biztonságosabbak lettek az autók, és kevesebb sérülés történik balesetek során. Korábban Miskolcon és környékén évente körülbelül 50 halálos baleset volt, mostanra ez a szám évi 4-5-re csökkent. Ez a pozitív változás az úthálózat fejlődésének és a járművek biztonságosabbá válásának is köszönhető

– válaszolta.

A balesetek oka leggyakrabban a figyelmetlenség

Azt is megjegyezte, hogy a fentiek ellenére évente még mindig körülbelül 1500-2000 baleset történik. A balesetek többsége figyelmetlenségből adódik. A sofőrök nem használják az indexet, vagy vezetés közben telefonálnak. A balesetek gyakran azért következnek be, mert az emberek nem adnak elsőbbséget, nem tartják be a követési távolságot, vagy kapkodnak, különösen csúcsidőben.

Összességében a közlekedés biztonsága javult annak ellenére, hogy több autó van az utakon. Azok a balesetek, amelyek a hatóság tudomásra jutnak, főként anyagi káros esetek

– tette hozzá a főtörzszászlós.

Mit tegyünk, ha baleset résztvevői vagy szemtanúi vagyunk?

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező Pataki Roland azt is elmondta, hogy mit tegyenek azok, akik résztvevői vagy szemtanúi egy balesetnek. Egy sérüléses balesetnél a 112 hívása után idő, amíg a hatóságok megérkeznek a helyszínre. Minden esetben az életmentés az elsődleges, de ebben az esetben is fontos a helyszín lehetőség szerinti érintetlenül hagyása. Amennyiben nem lehet megvárni a hatóságokat, célszerű fényképet készíteni, mielőtt bármit elmozdítanak. Ha nem életbe vágó, ne mozdítsanak el semmit, akkor sem, ha egy alkatrész például akadályozza a forgalmat, ezzel tudják segíteni a munkájukat.