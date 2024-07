A júniusi négy új minősítéssel együtt már huszonöt magyar szálláshely került be a világszerte ismert Michelin Guide által ajánlott szálláshelyek közé - ismertette szerdán a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A világ vezető étteremkalauza idén áprilisban jelentette be, hogy a vendéglátóhelyek mellett megkezdi a hotelek minősítését is, jelenleg máris világszerte 5000 szálláshelyet ajánl az utazók figyelmébe. Az új minősítéseknek is köszönhetően a nemzetközi kiadványban Magyarországot már tíz olyan Michelin által ajánlott hotel is képviseli, amelyben Michelin-ajánlást, vagy Michelin-csillagot elnyert étterem várja vendégeit.