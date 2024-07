A „Kopasz-hegy” elnevezésről is beszélt Csontos Gábor. „Évszázadokkal ezelőtt feltételezhetően nem volt ennyiféle betelepített fa rajta, így vélhetően csupasz volt, ezért is maradt a neve az, hogy tokaji Kopasz-hegy” – fogalmazott.

Történelmi jelentőségű város

Az esemény egyik főszervezője a hely történelmi jelenetőségéről is beszélt. „A kereskedelmi és termelési funkciója mellett a térség harcászati jelentőséggel is bír, amelyre a napokban is emlékezünk, hiszen több vár is volt itt, ilyen például a Szabolcsi Földvár” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy ezeken a napokon hagyomány őrző szellemben rendezik a programokat és még a betyárokról is megemlékeznek.

Színes programokkal emlékeztek

„A programokat igyekszünk minél színesebbé és elérhetőbbé tenni az embereknek, hogy mindenki megismerje a történelmünket” – húzta alá.