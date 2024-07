Hankó Balázs leszögezte, nyelvünk és kultúránk tesz minket magyarrá. Ezek folyton érő kovászként érleltek nemzetté minket. A folyamatosan érlelt kulturális kovásznak pedig az is a feladata, hogy következő nemzedékeket is hozzá érlelje a "nemzettesthez" - fogalmazott. A miniszter azt mondta, a kultúra egyenes gerincet ad és határoktól függetlenül nemzetté formálja a magyarságot. Ehhez pedig az olyan értékőrző szervezetek, mint a Rákóczi Szövetség is hozzájárulnak - mutatott rá.