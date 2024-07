Zenéltek a gyerekek a Digitális Erőmű Hangszersimogató Termében. Az Élménytábor egyik állomása volt a zenés foglalkozás. A fiatalok több népszerű slágert is elénekeltek közösen és megismerkedtek a hangszerekkel. A héten még sok játékos foglalkozáson vehetnek részt a táborozók - írja az ozd.hu.

Hangszerpróba az ózdi táborban

Az élménytáborunkban a gyerekek valódi élményeket tudnak tőlünk kapni. Természetesen ezek eltérnek a hagyományos tábor élményektől. Azok a digitális élmények, azok az újkori játékok, amelyek a mostani fiataloknak, általános iskolásoknak a mindennapjaiban beépültek.” - mondta Bojtos Zoltán, a Digitális Erőmű intézményvezetője.

Köröznek az RC modellautók a nagy csarnokban. Többek között ezekkel játszottak a gyerekek, de volt okos homokozó, ismerkedés a drónnal, valamint egy stop motion videót is forgattak. Olyan programokkal készültek nekik a szervezők, amelyeket a mindennapjaikban nem biztos, hogy ki tudnak próbálni. Az interaktív, technikai játékok mellett kézműves-foglalkozásokon kreatívkodhatnak. A kicsik minden programon szívesen vesznek részt, akadt akinek a szabad foglalkozás tetszett a legjobban.

Csocsó és biliárd

„Van csocsó és billiárd meg foci, általában ezekkel szoktunk játszani” - nyilatkozta Varga Vincze. „Tegnap játszottunk ilyen csipeszeset, hogy egymásról le kellett szedni a csipeszt, az nagyon tetszett” - mondta Elek Janka.

A biliárd-és a csocsóasztal mellett is mindig játszott valaki, de a gyerekek már nagyon várták a délutáni programokat, azok közül is leginkább a lézerharcot.

„Most lézerharcolni fogunk délután és azt nagyon szeretem” - fogalmazott Barna Flóra Janka. „Olyan jó, hogy így szaladsz és lehet, hogy nem taktikai játék, de lövöldözős. Lehet, hogy lány vagyok, de nagyon szeretem, a születésnapom is itt volt” - mondta Schuller Viktória.

Alkotó tevékenység a Digitális Erőműben

A résztvevők nem csak az erőmű falain belül szórakoznak a hét folyamán. A Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban is várják őket filmvetítésre, kincskeresésre és egyéb programokra.

A tábor segítséget nyújt a szünidő alatti felügyeletben a szülőknek, de a gyerekek életében is jelentős szerepet tölt be, ugyanis az ilyen alkalmakon új barátokat is szerezhetnek.