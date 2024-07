Reiman Zoltán beavatott, hogy milyen relikviákat szereztek be, amikkel megnyithatnak egy kiállítást a Weidlich-palotában. Az amatőr helytörténész beszélt magáról Weidlich Pálról is, aki ismert és népszerű kereskedő volt Miskolcon. Elmondta, merre járt, hogy kereskedelmi ismeretet szerezzen. Illetve azt is megtudtuk, hogy mi volt a fekete kutya, most hol van és hogyan készült belőle másolat. Répássy Olívia szerkesztőnek azt is elmondta a kérdezett, hogy hogyan kereste fel a leszármazottakat, akik nemcsak Magyarországon élnek.

