A változtatás a magánéletben

"Nagyon sokan az olvasók közül a párkapcsolati cikkeim kapcsán ismerték és szerették meg a nevem, és most is az ilyen írásaim miatt követnek. Mindig fontosnak tartottam hangsúlyozni, hogy egy házasságban gyakran muszáj küzdeni az összetartozásért - ha viszont ez a küzdelem már végképp eredménytelen, akkor váltani kell. Úgy volt hiteles, hogy a saját életemben is eszerint cselekedjek, és mivel már nem éreztem javíthatónak a házasságomat, két éve elváltam. Most a 15 éves fiammal alkotunk egy csapatot, ő ugyan egy egészen más életszakaszban próbálgatja a szárnyait, mint én, de mindketten igyekszünk egymást támogatni."