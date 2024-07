Ülsz a gép előtt egész nap, nem csinálsz semmi nehezet, mégis fáradt vagy? Nem hiszem el.

Aki irodai munkát végez, az már hallott ilyet? Valószínűleg akinek szellemi feladatai vannak, ismerősen csenghet ez a mondat. Bizonyos értelemben igazuk is lehetne, de tudósok már feltehetőleg megtalálták az okokat, miért fárasztó a szellemi termék készítése.

Szepesi Marcell, 43 éves építőiparban dolgozó férfi elmondta a véleményét a témáról.

Nem ér fel a szellemi munka a fizikai munkához. Miben fáradnak el? Nem tudom elképzelni, hogy annyira megterhelő a gép előtt ülni egy fűtött-hűtött irodában vagy szobában. Kétkezi munkából élek lassan tíz éve, annyit mondhatok, hogy megnézném, meddig tudnák ezt csinálni

- mondta.

A 26 éves Fanni, aki irodai munkát végez, másképp látja.

Elhiszem, hogy a fizikai munka lefárasztja az embert, viszont nem kell figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a mentális fáradság kihat a testre is. Több órányi tervezés és gondolkozás után nem gondolnám azt, hogy sokan energikusan pattannak ki a székükből

- mondta.

Mi lehet az oka?

Egy francia kognitív idegtudós, dr. Antonius Wiehler szerint a fizikai munkához hasonlóan a hosszú ideig tartó szellemi munka is kiválthatja a fáradtság érzését, amelyet kognitív fáradtságnak is neveznek. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a prefrontális kéreg kritikus szerepet játszik a mentális erőfeszítések hátterében álló kognitív folyamatokban. Egy új tanulmány szerint az intenzív szellemi munka potenciálisan mérgező metabolitok felhalmozódását eredményezheti a prefrontális kéregben, ami beindíthatja a szint szabályozásához szükséges mechanizmusokat, és megnehezítheti a szellemi erőfeszítést. Facebook-oldalunkon megkérdeztük a követőket, hogyan is vélekednek erről a kérdésről. Összehangzó véleményük, hogy mind a kettőnek mások a nehézségei, nehezen lehet összehasonlítani a két munkafolyamatot.

Szerintem nem kell összehasonítani, mert mindkettőnek megvan a maga nehézsége…

- írta az egyik hozzászóló.

A kettő kombinációja a legtutibb

- szólt hozzá az egyik követő.