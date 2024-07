Moments Before Disaster: Ezt a számot tisztán játsszuk, hallgassátok ti is tisztán! BAZ VMRFK: Tiszta zene! Tiszta buli! Tiszta Kék!

A Tiszta Kék program célja, hogy a zene erejével és példamutatással küzdjön a kábítószerhasználat és a kritikus alkoholfogyasztás ellen. Mi is úgy hisszük, hogy a zene tisztán és erőteljesen szól, és szeretnénk ezt az üzenetet eljuttatni minden rajongónkhoz!

Különösen fontos számunkra ez az üzenet, mivel legújabb klipünkben, a “Skinwalker”-ben is felhívjuk a figyelmet a drogok pusztító hatására – a történetben egy fiatal tragikus halálát mutatjuk be. A klip rávilágít arra is, hogy a lehúzó közegek milyen káros hatással lehetnek a mindennapokra, tönkretéve az egyéni álmokat és jövőt. Ez a klip még inkább megerősítette bennünk a hitet, hogy szükség van a tiszta fejű élet és a biztonságos bulik népszerűsítésére.

A Moments Before Disaster egy 5 srácból álló, 2 éve működő zenekar Miskolc környékéről. Stílusunk a Deathmetal, Hardcore, Metalcore és Deathcore keményebb vonalait képviseli.

Zenénkben a brutális riffek, a mély üvöltések és a dinamikus dobtémák dominálnak, de gyakran megfűszerezzük progresszív elemekkel is. Nem feledkezünk meg a virtuóz gitárszólókról sem, amelyek még jobban kihangsúlyozzák zenei világunk sokrétűségét. Büszkék vagyunk a zenénk intenzitására, a mély basszustémákra, az erőteljes szövegeinkre és a csapategységünkre, amely minden fellépésünkön érezhető

– mondják a fiúk magukról.