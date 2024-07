: Listed house with porch on a corner plot - 19 Dobó Ferenc Road (Vörösmarty Street corner), Héce neighborhood, [[:en:Sárospatak|Sárospatak]], [[:en:Borsod-Abaúj-Zemplén County|Borsod-Abaúj-Zemplén County]], [[:en:Hungary|Hungary]].}}{{hu|1=: Lakóház, azonosító: 3091, törzsszám: 1339, Megj a muemlkem.hu-n nem szerepel de [http://varoshaza.sarospatak.hu/2017/12/18/a-telepuleskep-vedelmerol-szolo-25-2017-xii-18-onkormanyzati-rendelet/ Településkép védelme 25/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet] alapján a Dobó 5. szám és 6. szám (Móricz ház) is helyi egyedi védelem alatt áll - [[:hu:Borsod-Abaúj-Zemplén megye|Borsod-Abaúj-Zemplén megye]], [[:hu:Sárospatak|Sárospatak]], Héce városrész, Dobó Ferenc út 19 és Vörösmarty utca sarok.{{Monument Hungary|3091}}{{Object location|48.324807|21.575815}}

Fotó: MW