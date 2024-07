A jellegzetesen hosszú fülekkel rendelkező, bűbájos basset hound már-már végtelen türelemmel rendelkező kutyus. Ez a tulajdonsága akkora erény, hogy a sokszor nehezen tolerálható macskákkal is nagyszerűen megtalálja a közös hangot.

A beagle személyiségében erőteljesen jelen vannak a vadászkutya vonásai, azonban érdekes módon szuperül kijön a macskákkal is. Mert a beagle imádja a más élőlényekkel való kapcsolatok ápolását, a doromboló házikedvencek mellett az emberekkel, más háziállatokkal is örömmel játszik.

A bohókás külsejű és vidám uszkárok nemcsak kedvesek, hanem rendkívül tanulékonyak is a hétköznapokban. Így hamar alkalmassá válnak arra, hogy összecsiszolódjanak más négylábúakkal. Semmilyen gondot nem okoz nekik, hogy együtt éljenek a macskákkal.

A hatalmas vicces fülekkel ellátott papillon okos, játékos kutyus, akinek lételeme a kommunikáció. Ráadásul egy kifejezetten nyitott viselkedésű eb, így a cicának is tökéletes társa lehet a lakásban.

Az elegáns megjelenésű skót juhász intelligenciája és ügyes kommunikációja által az alkalmazkodás bajnoka! Nem véletlen, hogy jól megtalálja a közös nevezőt a cicákkal.

Az angol bulldog a kutyák különce: elég nehezen barátkozik össze más kutyákkal, viszont a macskák sokkal hamarabb lesznek a társai.

Az ír szetter valósággal kicsattan azt energiától és a jókedvtől! Bátran nevezhetjük társasági kutyusnak, aki örömmel avat a bizalmába macskákat is.

A macskabarát kutyusok közé sorolható a golden retriever is, aki mesteri alkalmazkodóképességgel bír, és kifejezetten empatikus.

A barátságos labradorok ugyancsak remek választást jelentenek a cicák mellé. Mert egyszerre tudnak gyengédek és „haverkodósak” lenni a doromboló kedvencekkel, mindenkiben megtalálják a jót.