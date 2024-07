Tiszaújváros önkormányzata a Tiszaújváros Szolgálatáért Díjjal ismeri el azoknak a munkáját, akik évtizedeken át szolgálják a várost. Ezúttal hárman kapták meg a kitüntetést - tudtuk meg a tiszaujvaros.hu tudósításából.

Kolyankovszky Istvánné takarítónő

1977-ben végezte el az eladói szakmunkásképző iskolát. Ezt követően eredeti szakmájában dolgozott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 1996-tól a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Óvoda lelkiismeretes takarítónője volt nyugdíjba vonulásáig, fenntartóváltásoktól függetlenül. A munkában eltöltött évtizedek alatt a rábízott feladatokat teljes körűen átlátva, szorgalmasan, nagy precizitással végezte. Munkaköri feladatait kellő önállósággal, kolléganőivel összehangoltan látta el, kötelezettségeit lelkiismeretesen, tudásának, tapasztalatának átadásával teljesítette. Helyettesítési feladatok esetében is szívesen helytállt. Besegített a postázási és kézbesítői feladatok ellátásába is. Az intézményben adódó esetleges rendkívüli munkavégzés során is maximálisan számíthatott rá az intézmény vezetése. A munkavégzéséhez szükséges higiéniai előírásokat ismerte és alkalmazta, tiszta, komfortos környezetet biztosítva az iskola tanulóinak és pedagógusainak. Tiszaújváros közszolgálatában végzett, közel 28 éves, kimagasló színvonalú, lelkiismeretes munkájának elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

Vatta Pál lakatos

1973. december 17-től kezdett el dolgozni a Városgazdálkodási Vállalatnál, mint lakatos, majd a gazdasági társaságok átalakulását követően, 2004. július 1-jétől a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél látta el munkakörét. Munkája során a rábízott feladatokat mindig körültekintően és lelkiismeretesen végezte. Kiváló kapcsolatot épített ki vezetőivel, kollégáival. Részt vett a társaság által végzett karbantartási, felújítási és beruházási munkák kivitelezésében.

Vatta Pál 1973 óta szolgálta Tiszaújvárost

Forrás: tiszaujvaros.hu

A hőközpontok, hőfogadó-állomások üzemeltetése, illetve korszerűsítése, valamint a fogyasztói bejelentések kivizsgálása, illetve a jelzett problémák megoldása során precíz, gyors, segítőkész munkavégzés volt rá jellemző. Szükség esetén készséggel vállalt többletfeladatokat is. Kollégáival és a társszervekkel munkakapcsolata zökkenőmentes. Pozitív személyiség, ismereteit szívesen megosztotta a hozzáforduló új kollégákkal. Tiszaújváros közszolgálatában végzett, több mint 50 éves, kimagasló színvonalú, lelkiismeretes munkájának elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.