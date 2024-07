Hat méteresre nőtt

Bár mindenféle tanácsot olvasott, hogy hogyan kell ápolni a banánfát, ő nemigen tesz semmit, csak rendszeresen locsolja, talán az közrejátszhat a sikerben, hogy déli fekvésű a kert. A legnagyobb banánfa egyébként körülbelül 6 méter magasra nőtt, de sorban fejlődik mellette a többi is. A fűfélék családjába tartozik, nő mint a gaz, még irtani is kell, mert elterjednének a teljes kertben, ha hagyná. Télre levágja úgy másfél méteresre, és levelekkel jól bepárnázza a szárát, hogy védje a hidegtől. Bár mint mondta, az elmúlt években nem volt annyira hideg a tél, így lehet, egyébként is megmaradtak volna.

Érik a füge is és a kumkvat

Pusztai Lászlónak egyébként nem csak banánfája van. Fügebokrának termése tavaly kétszer is beérett. Ezen kívül van még egy egzotikus fácskája, a minimandarinokat termő kumkvat, az egyik hipermarketben vette néhány éve leértékelve – ki akarták dobni, de megsajnálta –, de azóta is szorgalmasan nőnek rajta a gyümölcsök a család örömére.

