Az energiaital és a kávé fogyasztása nemcsak a felsősök, hanem már a 13-14 évesek körében is megszokott. Az elektromos cigaretták is mindennaposnak számítanak. Sokszor nem is kell trükközni, hiszen elég, ha van olyan ismerőse, barátja, testvére valakinek, aki elmúlt 18 éves. Olyanokat is ismerek, akiknek a szülők vásárolnak elektromos cigibe valót, mert azt hiszik, hogy az kevésbé ártalmas. Gondolom ugyanígy lesz az energiaitalokkal is. Aki inni szeretné, meg fogja oldani. A mi iskolákban nem engedik, így is előfordul.