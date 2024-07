A megnyitón Mikola Gergely, Encs város polgármestere köszöntötte a megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy a Vármegyei Polgárőr Szövetség Encset választotta a polgárőr nap helyszínéül.

Együtt ünepeltek Encsen, a polgárőr napon

Forrás: vármegyei polgárőr szövetség

Kusnyír Lászlóné református lelkipásztor a történelmi egyházak képviseletében is szólva mondta el igei köszöntőjét és áldást kívánt a vármegye polgárőreinek.

Köszönet a munkájukért

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő mint polgárőr és mint az oszággyűlés képviselője is köszöntötte a polgárőr napon részt vevőket és kiemelte, hogy nagy szükség van a polgárőrök munkájára, melyért köszönetét fejezte ki.

A rendőrség nevében Miskolczi István ezredes, rendőrségi tanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese köszöntötte a polgárőröket megköszönve az elmúlt évek együttműködését.

Mikola Gergely, Encs polgármestere, Bratu Ferenc, az Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület elnöke és Tóth László, Encs Város Polgárőr Egyesületének elnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség csapatzászlójára a település szalagját helyezték el.

Közrend, közbiztonság

A megnyitó beszédet dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke tartotta. Köszöntötte a részt vevőket, külön is kiemelte az együttműködő partnereket és azokat a stratégiai partnereket, akikre már szövetségesként tekint a polgárőrség, a rendőrséget, a kormányt. Kérte dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőt, adja át köszönetét a támogatásukért. Kiemelte továbbá az önkormányzatokat, amelyek legtöbbjével kiváló kapcsolata van a polgárőr egyesületeknek, hiszen közös a cél, a települések közrendje, közbiztonsága.

Átadta dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének üdvözletét, aki másik polgárőr napon vesz részt, hiszen aznap három is volt az országban. Elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség a Polgárőség zászlós hajója, hiszen 216 egyesületével, mintegy 3300 polgárőrével évi 1 millió szolgálati órával járul hozzá Magyarország településeinek közrendjéhez, közbiztonságához, mely az országos számok 10 százalékát jelenti az egyesületek számát, a polgárőrök számát és a szolgálai órák számát tekintve is. Ismertette, hogy miután bíznak bennünk, számítanak ránk, februártól új feladatok és bővülő lehetőségek jelentek meg az államhatár védelmében és az illegális migráció megakadályozásában, a célokkal összefüggően kép- és hangfelvételek készítésében, itt pedig már a drónnal való megfigyelésre is sor kerülhet, valamint az illegális hulladék felderítése céljából. Az erre létrejött programot szintén méltatta.