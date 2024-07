Anyagnyilvántartás, rövid összefoglalók írása és archiválás. Többek között ezeket a feladatokat végzik a fiatalok a városi televízió szerkesztőségében. Ózd idén is csatlakozott az országos diákmunka programhoz, a lehetőség pedig igen közkedvelt.

Adminisztratív munka is akad

Forrás: ozd.hu

„Már a harmadik éve dolgozok itt a városi televíziónál. Nagyon szeretek itt dolgozni, mivel bele tudok nézni a TV világába és annak működésébe. Szerencsére olyan feladatokat kapok, amiket könnyen el tudok végezni és élvezettel tudom ezt megcsinálni” - mondta Pataki Mara.

Tizenhat éven felülieknek

A programra olyanok jelentkezhettek, akik már betöltötték tizenhatodik életévüket, de még nincsenek huszonöt évesek, valamint nappali tagozatos tanulói vagy hallgató jogviszonyban állnak. Az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.-nél, a televízió mellett a múzeumban és az Olvasóban is akad tennivaló. Főleg digitalizálnak és leltároznak.

„Az ÓMÉK Nonprofit Kft.-hez már hagyomány, hogy mindkét nyári turnusban érkeznek diákmunkások a nyári diákmunkát letölteni. Igyekszünk nekik tartalmas és hasznos feladatokat adni, amelyekkel a mi munkánkat is nagyban segítik. A telephelyek között úgy oszlik meg mindkét hónapban a létszám, hogy négyen dolgoznak az Olvasóban, ketten a múzeumban és ketten a TV-ben” - nyilatkozta Fábián-Dobos Eszter, az ÓMÉK művelődési ágazatvezetője.

Uszoda, strand, stadion

Az Ózdi Sport- és Élményközpont telephelyein, vagyis az uszodában, a strandon, a stadionban és a sportcsarnokban is várták a dolgozni vágyó diákokat 2024 nyarán. A strand mindig nagyon népszerű a diákok körében. Itt vannak, akik a pénztárban vannak, de olyanok is, akik az úszómestert segítik. A fiatal munkaerők közreműködését itt is mindig jól be tudják építeni a mindennapokba.

Nyári munka a stadionban

Forrás: ozd.hu

„Idén nyáron 142 diák fog az Ózdi Sport- és Élményközpont telephelyein dolgozni. Jelenleg hetvenegy diák dolgozik. Ők a júliusi programban vesznek részt. Augusztusban ugyanígy hetvenegy diák fog részt venni a programban. A telephelyeinken szakmai tudást nem igénylő munkákat végeznek el, azokat a munkákat, amiket mi év közben nem tudtunk, vagy nem volt lehetőségünk elvégezni. Ezeket most ők végzik el, és ezzel nagy segítséget nyújtanak számunkra” - emelte ki Nagy-Mengyi Péter, az ÓSÉK ügyvezetője.