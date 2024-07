1946-ban született Miskolcon. Édesanyjának abszolút hallása volt. Vallásos családban nőtt fel, a Miskolc-Felsővárosi Református Gyülekezetbe jártak, ahol később is szolgált gyönyörű énekhangjával. Édesapja ugyanitt volt presbiter, emellett pedig nagynevű kereskedő Miskolcon. A kis Papp Mária a zene előtt a sportba vetette bele magát: volt korcsolya-, szertornász- és úszóbajnok. Aztán tizenhét éves koráig minden énekversenyt megnyert.

Magyar-ének szakos tanárként végzett Egerben. Egyetlen gyermeke jogi pályára lépett, amellett azonban zenét is tanult, és így édesanyjával sokszor léptek fel együtt. Dr. Romhányiné Papp Mária egy korábbi interjúban elmondta, csak néhány templom van Miskolcon, ahol nem énekelt. Háztartásbeli volt, mert több családtagját is ápolta hosszú betegeskedésük során.

Felnőttként élt Pécsett is, de végül hazatért Miskolcra. A Miskolci Nemzeti Színház énektanára volt, mellette pedig számtalan magántanítvánnyal foglalkozott, sőt, több éven át volt a metodista egyház egyházzenei kurzusának ének- és hangképzés tanára. Nagyon szerette énekelni Bánk bán Melindáját. Fellépett más országokban is, így például Kárpátalján, Görögországban, Németországban és Londonban is. Beszélt németül, franciául, olvasott latinul. Mindenekelőtt azonban legfontosabbnak azt tartotta, hogy érthetően és tisztán énekeljen, ezért előnyben részesítette a magyar nyelvű dalokat. Utolsó éveiben festeni kezdett, Miskolcon több helyen volt kiállítása.

Dr. Romhányiné Papp Mária 2024. július 23-án, kedden hajnalban hunyt el Miskolcon. Temetése augusztus 5-én, hétfőn lesz délután 1 órától a Deszkatemplomban.