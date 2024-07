A napokban került szerkesztőségünk birtokába egy levél, amelyben a miskolci baloldali városvezetés arról tájékoztatja az önkormányzati képviselőket, hogy „a 2024. évi költségvetés módosítása vált szükségessé”, ugyanis 1 milliárd forint bevételi forrás maradt el. Arról is írtak, hogy ezért költségtakarékosságot szorgalmaznak. „Az Önkormányzati költségvetésben jóváhagyott választókerületi kapcsolatos előirányzatok felhasználása is felfüggesztésre kerül 2024.július 15. napjától” – hangsúlyozták. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a területi önkormányzati képviselők nem hívhatják le a helyreállítási, fejlesztési alapjaikat, amelyet korábban az éves költségvetésben rögzítettek.

Nem teljesült bevétel

A levéllel kapcsolatban megkerestük a miskolci Városháza sajtóosztályát. Arra voltunk kíváncsiak, hogy pontosan mit takar az egymilliárd forintos hiány. Azt írták: „az önkormányzat 30/2023(12.15.) számú rendelettel elfogadott 2024. évi költségvetésében 1 milliárd forint osztalékbevétel került elfogadásra a közgyűlés által, mely bevétel nem teljesült. A költségvetés módosítására az éves közgyűlési munkatervnek megfelelően várhatóan ősszel kerül sor”.

Takaréskoskodnának

Arra is rákérdeztünk, hogy látták-e előre a hiányt, illetve azt is megkérdeztünk, hogy más területeken is terveznek-e pénzügyi korrekciókat. Azt válaszolták: a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is kiadásra került a gazdasági társaságok, költségvetési intézmények részére egy takarékossági intézkedésekről szóló polgármesteri levél, így történt ez az elmúlt években is, minden esetben a takarékos működés érdekében. Azonban a konkrét kérdéseinkre nem válaszoltak.

Előre látták

Ismeretes, hogy a költségvetést még tavaly év végén fogadta el a városvezetés baloldali többsége. A költségvetés már akkor sem alkotott teljes egyetértést, hiszen a városvezetést alkotó Demokratikus Koalíció nem fogadta el a javaslatot. Dr. Mokrai Mihály, DK-s önkormányzati képviselő akkor ezt azzal indokolta, hogy likviditási problémát fog okozni ez a költségvetés a város számára. A Fidesz-KDNP frakciók pedig „választási költségvetésnek” nevezték az idei évi miskolci büdzsét.