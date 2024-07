Bató Violától, a Libegő Park Kft. gazdasági- és marketingasszisztensétől megtudtuk, hogy este háromnegyed tízig van lehetőség jegyet venni és felülni a libegőre. Az országos eseményhez csatlakozott a Lillafüreden található libegő is. A program célja, hogy a vendégek kicsit kikapcsolódjanak a hétköznapokból és ehhez igyekeznek egy kis látványt is társítani, hiszen az oszlopok is ki vannak világítva és fényfüzérek is lesznek.

Kiszállás a lillafüredi libegőből

Fotó: Vajda János

Ebben az évben készülnek tombolával és fotósarokkal, a gyermekeknek arcfestéssel és kézműves foglalkozással. Mindezeken kívül libegő kvízt is ki lehet tölteni az érdeklődőknek, ami a közösségi oldalakról letölthető. A sorsolás jövő héten lesz, amikor is kiértesítenek mindenkit és a nyerteseknek küldik az ajándékcsomagot.

Élvezik a különleges programot

Ihos Krisztina és Kárász Patrik pont leszálltak a libegőről, amikor megkérdeztük őket. Nagyon jól érezték magukat, Krisztina felfelé kicsit félt és izgult, de lefelé már ellazult, Patrik eleve magasban dolgozik, hiszen villanyszerelő, számára nem okozott problémát a levegőben lenni. A szerelmespár Adonyban lakik és Szilvásváradra jöttek a hétvégére. Ott szálltak meg, és úgy döntöttek, hogy körülnéznek a környéken. Nagyon tetszett nekik a természeti környezet, elsősorban a vízesés és a Palotaszálló.

Paragi Erzsébet a kezdetektől lelkes rajongója a programnak, negyedik alkalommal látogatta meg a rendezvényt. Kérdésünkre elmondta, hogy elsősorban a hely varázsa, amiért Lillafüredre és a környékre szívesen járnak. Minden évben eljönnek, ez egy családi program. A magasságtól egyáltalán nem tart, felfelé menni egy kicsit félelmetes, de lefelé már élvezetes, mert a gyönyörű táj elvonja a figyelmet. A pályán végigmenni körülbelül negyven percet vesz igénybe, de mivel fent kötelező kiszállás van, érdemes ott a büfében megállni, egy finom kávét meginni. Sőt, ha az időjárás megengedi, érdemes egy túrát tenni Fehérkőlápára, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Bükkre.