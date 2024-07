Rozsonits Tamás azt is megosztotta a közönséggel, hogy mostanában többször megfordult Edda-koncerten, és minden alkalommal szóba hozza Pataky Miskolcot – nem felejtette, honnan indult.

Köszönjük, hogy kitapostátok az utat a mi generációnknak, és lehet, hogy néhány fiatal a mai napig a ti sikereteken felbuzdulva veszi a bátorságot, hogy elinduljon a zene útján

– fordult a Bakancsos Edda tagok felé. Több sztorit megosztott a múlttal kapcsolatban, amik Bálint Csaba és Zsöci közös könyvében is olvashatók.

A tulajdonosok Edda-rajongók

A ház az Oleár család tulajdonában van. Oleárné Mező Tünde kérdésünkre elmondta, hogy csak a szerződés aláírásakor tudták meg, hogy a ház milyen nagy történések otthona volt egykor. Ő és a férje is Edda-rajongók. Elmesélte, hogy egyszer észrevették, hogy Zsöci itt sétál és nézi a házat – behívták, bár ő nem akart zavarni. Azóta többször is járt az otthonukban. Felidézte, hogy egyszer Pataky Attila is járt náluk egy stábbal. A megkeresésre, hogy táblát avassanak a házukon, azonnal igent mondtak, az Edda szeretete miatt is.

Zsöci emlékei

Minden gyönyörű itt. Akkoriban a próbateremnek használt rész romos volt, az ajtók is rosszak voltak, így leszigeteltük. Volt egy virágoskert, ahol ha jó idő volt, lányosztályok ücsörögtek. Az édesanyámmal fent laktunk az emeleten, övé volt az egyik szoba, enyém a másik. Rendszeresen laktak itt a pesti technikusok.

Amikor az első lemezük platinalemez lett, a platina turnéra csatlakozott hozzájuk három fúvós – köztük Gömöri Zsolti, aki a mai napig az Eddában játszik – és ők is laktak itt. A próbaterem mellett volt egy nyári konyha is, ahol a hangfalakat építettek. Felidézte, hogy heti 6-8000 rajongói levelet kaptak és az egyszerűbbeket – amikben plakátot, vagy a következő koncertek helyszíneit, időpontjait kérdezték – lányok segítettek neki megválaszolni. Voltak komolyabb, nehezebb hangvételű levelek is, azokat ő válaszolta meg, gyakran kellett pszichológusnak lenni, mert volt, aki öngyilkos gondolatairól írt.

Akkor zenélünk?

– kérdezte mosolyogva.