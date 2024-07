Már a ponthatárok kihírdetése előtt is keresik a kiadó ingatlanokat az egyetemisták, de a tulajdonosok hirdetései is ellepték a különböző platformokat.

Nehezebb kiadni az ingatlanokat

Aki használ valamilyen közösségi média felületet, vagy csak éppen böngészni szeretne a neten, szinte elkerülhetetlen, hogy ne fusson bele egy lakáshirdetésbe, amelynek tulajdonosa ki szeretné adni egyik otthonát. Sokszor az árazáson vannak leginkább megdöbbenve az érdeklődők. A boon.hu annak járt utána, hogy mennyi most egy albérlet Miskolcon átlagosan, illetve mennyire nagy a kereslet és a kínálat.

Érdemes gondosan áttekinteni a lehetőségeket az albérletipiacon

Fotó: Novotni Ákos

Az egyik legnagyobb ingatlanközvetítő portálon több mint száz kiadó lakásba botlottunk, amelynek száma jóval jelentősebb is lehet, hiszen ezeket jellemzően magánszemélyek hirdetik, azonban idén egy furcsa trend is elkezdődött a városban. A tulajdonosok már nemcsak eladási, hanem kiadási céllal is ingatlanosok közvetítését kérik.

Miskolcon is drágultak az albérletek

A jelenségről megkérdeztük Kerek Edinát, az Expressz Ingatlaniroda, ingatlanszakértőét.

Az látható a piacon, hogy egyre nehezebb kiadni az ingatlanokat a városban, egyre több ügyfelünk keres meg kiadási céllal minket

– hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy már a ponthatárok kihirdetése előtt érkezett több megkeresés szülőktől, akik inkább lakást vásárolnának gyermeküknek, mert gazdaságosabbnak tartják.

Bőven van kiadó ingatlan Miskolcon, azonban az előző évhez képest 10-20 ezer forint közötti drágulás érezhető a piacon

– mondta. Arról is beszélt, hogy a hónap vége fele fognak igazán fellendülni az ingatlankiadások, amikor az egyetemi ponthatárok nyilvánosak lesznek. Az ingatlan.com adatai szerint a bérbeadók is készülnek az albérletszezonra, a kiadó lakóingatlan-hirdetések száma 40 százalékkal nagyobb a két évvel ezelőttinél. Június elején országosan összesen több mint 14 ezer kiadó lakásból és házból válogathattak a bérlők.

Miskolc még így is kedvezőbb

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az albérletek drágulásának oka elsősorban az átlagfizetések jelentős, kétszámjegyű emelkedése, ugyanakkor a jelenlegi bérleti díjak már súrolják a fizetőképesség felső határát. A fővárosban az áprilisi megtorpanás után májusban bekövetkezett drágulásban az is szerepet játszik, hogy a kereslet felélénkült, ilyenkor aktívak azok a bérlők, akik az egyetemisták és főiskolások július végi rohama előtt szeretnék megtalálni a következő otthonukat.