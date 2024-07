Ez az esztendő nemcsak a színpadi produkciók miatt izgalmas a Miskolci Nemzeti Színház közönsége és társulata számára, hanem azért is, mert a jelenlegi direktor, Béres Attila megbízása 2025. január 31-éb lejár. Pályázatot írtak ki az igazgatói poszt betöltésére, amelyre ketten, a jelenlegi vezető és Horváth Ádám jelentkezett.

Munkában a szakbizottság: meghallgatták a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójelöltjeit

Fotó: Vajda János

Béres Attila rendező majd ez évtizede tölti be a miskolci igazgatói posztot, így ismertebb a városban élők számára, utóbbi jelenleg talán a kevésbé ismertek közé tartozik. Horváth Ádám operaénekes korábban miniszteri biztosként felelt az Operaház működéséért. Horváth Ádám egyébként miskolci és 2014-ig a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjeként is dolgozott, de volt a Miskolci Kulturális Központ igazgatója is.

Kijelölték a jeles napot

A Miskolci Nemzeti Színház igazgatói posztjának eldöntése úgy történik, hogy elsőként egy a kulturális minisztérium, valamint a miskolci önkormányzat és a színház által delegált tagokból álló szakmai testülete meghallgatja a jelölteket és javaslatot tesz. A következő lépés, hogy az önkormányzat kultúráért is felelős szakbizottsága tárgyalja a pályázatokat és kialakítja az álláspontját, majd a végső szót a miskolci közgyűlés hozza meg.

A legutóbbi, július 18-án megtartott rendkívüli miskolci közgyűlésen Veres Pál polgármester jelezte, hogy a következő rendkívüli közgyűlés augusztus utolsó hetében várható, ha megfelelő lesz az időpont a testület tagjainak, akkor augusztus 29-e, csütörtök lehet a napja. Azon a közgyűlési ülésen döntenek várhatóan a képviselők a Miskolci Nemzeti Színház igazgatói posztjának betöltéséről.

Ők voltak a testület tagjai

Az igazgatói pályázat beadási határideje egyébként június 21-én járt le és augusztus 2-ig kell kiderülnie, hogy melyik jelöltet támogatják a véleményező bizottságok. A nyári szabadságolási időszakban a megszokottnál nehezebb összehívni a bizottságokat, így a megszokottnál lassabban halad a döntéshozatal.

Az első bizottsági meghallgatás – szakmai testület tárgyalása – július 22-én történt meg a miskolci városházán, a közgyűlési teremben, zárt ajtók mögött.