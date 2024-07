Balla Miklós, a Miskolc Dixieland Band együttes vezetője nyilatkozott nekünk a vasárnap délelőtti koncertjükön játszott mese- és filmzenékről: a vasárnapi koncerttel zárult a háromnapos Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál.

Mindenben van egy kis dixie

Ez alkalommal filmzenei koncertet adott a Miskolc Dixieland Band.

„Zenekarunk az 1990-es évek végétől rendszeresen tart ifjúsági koncerteket. Felmerült az igény, hogy rajfilmekből, filmekből jól ismert dallamokat is játsszunk, amiket a fiatalabb nemzedék tagjai szeretnek. Eredetileg a zenei szekció címe az volt, hogy Mindenben a dixie, mindenben a jazz– mert bármit nézünk, ez a hangszerfelállás minden filmben, rajzfilmben megvan.”

A zenekar tagjai arra törekszenek, hogy a fiatalokhoz is elvigyék a dixie-t, amelynek törzsközönségét leginkább az idősebb zenekedvelők jelentik.

Dallamok a Macskafogóból és a Tatuin bolygóról

Ilyen a klasszikus Cantina Band a Csillagok háborújából, amikor Luke Skywalker, Han Solo, Obi van Kenobi és Csubakka bemennek egy veszélyes kocsmába, ahol a bizarr teremtményekkel teli mulatóban fülbemászó zene szól. A Miskolc Dixieland Band szintén játssza a Macskafogó című rajfilmben Lusta Dick trombitaszólóját, a négy gengszter dalát. Emellett a Monster főcímdala szintén nagy kedvencük.

Balla Miklós, a zenekar vezetője

Fotó: Édes Richárd

Ötletek a fiatalos iskolai közegből

Balla Miklósnak és a Miskolc Dixieland Band tagjainak a rajzfilmslágerek a legtöbbször új dallamokat jelentenek. Ők nem nézik ezeket a meséket, hiszen nem lehet akkora sebességgel követni a mesezenei trendeket, ahogyan a gyermekek erre „rápörögnek”. Olyan klasszikus mesékből is játszottak dalokat, mint a Tom és Jerry, amiben rengeteg „kergetőzős dallam” jelenik meg.

A Miskolc Dixieland Band tagjai között sok a tanár, így a fiatalos iskolai közegből is rendszeresen merítenek ötleteket, de saját választásaik is megjelentek a koncert zenéi között. Ilyenek Frank Sinatra dalai az 1930-as évek revüfilmjeiből, mint a New York, a Fly me to the Moon.