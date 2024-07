Az ország egyik legjelentősebb és legismertebb középkori világi épülete, a Szinva-patak völgye fölé magasodó sziklatömbön épült erősség, Diósgyőr vára évekkel ezelőtt, 2021-ben lépett az újjászületés útjára. Forráshiány akasztotta meg a tornyok statikai megerősítését, a probléma azonban elhárult így ismét munkagépek dolgozhatnak a beruházáson.

Folytatódott a munka a Diósgyőri várnál

Forrás: magyarépitok.hu

A Modern Városok Program keretében újul meg a Nagy Lajos korabeli vár: a fejlesztés célja, hogy a vár és közvetlen környezete Közép-Európa meghatározó turisztikai központjává váljon. A beruházás generálkivitelezője az Épkar Zrt. és az FK-Raszter Zrt. konzorciuma – írja a magyarepitok.hu.

Új épületet alakítanak ki

A belső vár rekonstrukciója során mintegy 3900 négyzetméter alapterületű új épületet alakítanak ki. Az északnyugati szárnyban visszaépítik a lépcsőházi tornyot és az azt megkerülő rámpát is. A tornyok helyreállításával a legfelső szinteken fedett-nyitott kilátót kap majd a város. Sor kerül a külső vár felújítására is, amelyben a Királynék kertjét középkori kertészettechnikával, korabeli forrásokból kiválogatott fűszer- és gyógynövényekkel telepítik be; négy bástya párt is visszaépítenek, külső várteraszokat létesítenek, két szinten pedig végigsétálható várfalat alakítanak ki.

Újult erővel halad a munka

A külső és a belső várban is komoly előrelépésekről számolt be Kolozsvári Zoltán projektvezető, Stupeczky Attila főépítésvezető és Vári Zsolt építésvezető. 2023 novemberében rendelte meg a beruházó a tornyok és palotaszárnyak megerősítését, így újra felvonulhatott a konzorcium és elkezdte a megerősítési munkákat: a sérült, meglazult falszakaszok bontását, a falüregek ékelt befalazását, furatok készítését, az injektálást és impregnálást.

Madártávlatból az épülő Diósgyőri vár

Forrás: magyarépitok.hu

Miután injektálással megerősítették a falszakaszokat, a belső vár második emelete feletti födémszerkezet is elkészülhetett. Míg a nyugati oldalon az étteremnél beépítették a belső oldali nagy kőkereteket, a földszinten be is fejezték a gépészeti csövezést. Az ablakok nagyméretű kőkereteinek beépítéséhez ráadásul egyedi ácsszerkezetet is készítenie kellet a kivitelezőknek.